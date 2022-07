Фен на Евертън вкара дузпа в приятелски мач

Привърженик на Евертън, който често пътува до украинската граница, за да помага на бежанци, изживя своя звезден миг по време на приятелския мач между Евертън и Динамо Киев на "Гудисън Парк".

Над 30 000 по трибуните приветстваха фенът Пол Стратън, който замени Деле Али и вкара от дузпа неофициален четвърти гол при победата над украинския гранд с 3:0.

Стратън си спечели уважението с пътуванията до полско градче близо до украинската граница, където доставял стоки от първа необходимост на украински бежанци, напускащи страната заради руската инвазия.

Everton supporter Paul Stratton was brought on to take a penalty in a friendly match against Dynamo Kyiv.



He has been delivering supplies by car to refugees of the Russian invasion in Ukraine 👏 pic.twitter.com/OrZUUv8vci