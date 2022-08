Холанд превзе и Висшата лига с дебюта си

Уест Хям Юнайтед и Манчестър Сити завършиха 0:2 в последния мач от първия кръг на английската Висша лига, благодарение на дебютните попадения на Ерлинг Холанд.

Норвежецът изкова успеха на „гражданите“, като сам изработи дузпа в 36' и я реализира, а след почивката се озова на върха на отлично дълго подаване на Кевин де Бройне, за да преодолее за втори път Алфонс Ареола.

Вратарят на „чуковете“ се включи от резервната скамейка, след като Лукаш Фабиански се контузи в средата на първото полувреме. Нещастието за Ареола бе, че и направи нарушението за наказателния удар.

FULL-TIME | We begin our @premierleague season with 3️⃣ points! ✅



⚒️ 0-2 🔵 #ManCity pic.twitter.com/gVqESTTHJx