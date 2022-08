Фалстарт за Шалке 04 при подновяването на сезона

Кьолн спечели с домакинството си на Шалке 04 с 3:1, за да потегли летящо в новия сезон на Първа Бундеслига.

„Кралскосините“ нямаха никакъв късмет със съдийските решения през първата част, защото ВАР отмени гол на Родриго Саласара, а след това Доминик Дрекслер бе изгонен с директен червен картон за грубо негово нарушение.

През втората част „козлите“ вкараха очакваните голове, чрез Лика Килиан, Флориан Кайнц и Деян Любичич.

Мариус Бюлтер даде все пак някаква надежда за своите, връщайки едно попадение за 2:1, но голът му просто остана първият за сезона за тима.

Последният мач от първия кръг в Бундеслигата приключи с успех за Кьолн, докато Шалке 04 ще се наложи да почака за първите си точки.

Just not our day 👎



⏱️ FT | #KOES04 3-1 | #S04 pic.twitter.com/xsTkz06D4c