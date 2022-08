Пауло Дибала стана за смях с едно от първите си изпълнения с екипа на Рома (ВИДЕО)

Пауло Дибала едва ли се е надявал точно на такова начало на кариерата в Рома, но ето, че съдбата реши да му предложи първото предизвикателство. Причината е, че аржентинецът изпълни може би най-ужасният корнер в историята на футбола.

Още в началото на приятелския мач между Рома и Шахтьор Донецк „римските вълци“ получиха правото да изпълнят ъглов удар, а зад кълбото застана именно нападателят. Той трябваше да центрира левия си крак от лявата страна на терена. Ударът му обаче излезе директно в аут, като кълбото подскачаше през цялото време по тревата.

Дибала имаше късмет, че това е само приятелски мач, защото едва ли ще зарадва особено Жозе Моуриньо, ако направи повторение в някое от дербитата в Серия А.

Dybala had the entire city of Rome greet him just to scuff one of the worst corners you’ve ever seen. pic.twitter.com/vHbFdcHz9E