Дерек Чисора към Тайсън Фюри: Обади се на мама и тате и ми пращай документите, кучко (ВИДЕО)

Дерек Чисора изглежда приема с охота предизвикателството на Тайсън Фюри, като публикува кратко видео в социалните мрежи, за да отговори на заканата му за трилогия.

„Тайсън, спри да говориш глупости, приятел. Обади се на мама и тате. Мама е Франк Уорън, тате е шибаният Боб Аръм. Кажи им, че искаш да се видим и ми прати документите, кучко“, каза „Войната“ в профила си в Twitter.

Ден по-рано „Циганския крал“ реши да хвърли ръкавицата към Чисора, като заяви, че иска трилогия срещу него.

Go phone mummy and daddy @frankwarren_tv and @BobArum and stop talking shit. @Tyson_Fury send me the paperwork bitch #warchisora pic.twitter.com/J92BYBNJru