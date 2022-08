NBA вади от употреба номера на един от най-великите си баскетболисти

Националната баскетболна асоциация официално обяви, че никой клуб повече не може да използва екипа с №6, за да почетете паметта на една от най-големите легенди в историята на спорта - Бил Ръсел.

Иконата на баскетбола има цели 11 шампионски титли в хода на своята 13-годишна кариера в цветовете на Бостън Селтикс. 5 пъти е провъзгласен за MVP и 12 пъти попада в отбора на годината.

Ръсел почина на 31 юли 2022 г. на 88-годишна възраст, като след себе си остави не само славна кариера на спортист, но в средата на миналия век бе едно от големите лица в борбата срещу расовата дискриминация в САЩ.

The NBA and NBPA announced today that they will honor the life and legacy of 11-time NBA champion and civil rights pioneer Bill Russell by permanently retiring his uniform number, 6, throughout the league.



