Майорка изненада Билбао на старта на сезона

Атлетик Билбао завърши 0:0 у дома срещу Майорка в първия кръг от испанската Примера Дивизион за изненада на мнозина.

„Баските“ пропуснаха куп положения пред вратата на Предраг Райкович, а малкото удари, които намериха рамката на вратата му, бяха спрени от сръбския национал.

FULL-TIME I Stalemate at San Mamés. Athletic kept going for a goal until the end but couldn't find a breakthrough.#AthleticRCDMallorca #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/eSuZNY6vtS