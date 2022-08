Национал на Аржентина избяга от Тотнъм, за да играе в Испания

Джовани Ло Селсо официално вече е играе на Виляреал до края на сезона, след като бе преотстъпен под наем от Тотнъм.

Аржентинският национал изглежда е останал притеснен за ролята си в Лондон, след като Антонио Конте привлече Айвс Бисума преди няколко седмици, а през зимата подписа с Родриго Бентанкур.

Ло Селсо ще се надява на място за Мондиала след няколко месеца, но за целта Лионел Скалони ще иска той да е титуляр, където и да се подвизава този сезон.

