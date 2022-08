Манчестър Сити плати €13 млн. за новия си резервен ляв защитник

Манчестър Сити официално представи най-новото си лятно попълнение в лицето на 21-годишния Серхио Гомез срещу сумата от €13 млн.

Младият испанец пристига от Андерлехт, където прекара само една година от трансфера си от Борусия Дортмунд за само €1,5 млн. Той обаче израсна много в този период и неслучайно привлече вниманието на Хосеп Гуардиола.

Гомез ще трябва да изземе функциите на Олександър Зинченко, който до скоро играеше дублираща роля за Жоао Кансело по левия фланг на отбраната. Украинецът обаче пое към Арсенал срещу внушителните €35 млн. и това наложи „гражданите“ да му потърсят наследник.

Let's hear from our latest arrival in his first City interview! 🎥#ManCity | @sergiogm_10 pic.twitter.com/SaEPtxUJF8