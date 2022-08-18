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Джейк Пол е близко до следващата си битка срещу голямо име

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Джейк Пол е близко до следващата си битка срещу голямо име

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Последният двубой на младия боксьор бе през декември 2021 година, когато той нокаутира бившия шампион на UFC Тайрън Уудли

Джейк Пол е близко до следващата си битка срещу голямо име - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Джейк Пол е близко до следващата си битка на ринга. Последният двубой на младия боксьор бе през декември 2021 година, когато той нокаутира бившия шампион на UFC Тайрън Уудли.

След това YouTube звездата имаше планирана битка с боксьора Томи Фюри, който се оттегли. Същото се случи и с Хасим Рахман, с когото имаше насрочен двубой на 6 август.

Сега следващата планирана дата е през октомври. Самият Пол сподели, че се водят преговори с “голямо име” и заяви, че скоро може би ще има официално подписан договор.

25-годишният боец не назова кой може да е следващият му съперник, но напоследък все по-често се говори за битка между него и бившия кикбоксьор Андрю Тейт.

"Тренирах три месеца и накрая е малко тъпо, че не получих награда за това. Може би наградата е, че съм станал по-добър и това ще се покаже в следващата ми битка.

Очаквам тя да е през октомври срещу доста популярен опонент. Доста се вълнувам за нея. Предложението е дадено и изглежда, че скоро ще стигнем до подписване на договор”, заяви Джейк Пол.


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