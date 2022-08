Антъни Джошуа загуби £10 000 на бас за физическо съревнование със свой съотборник (ВИДЕО)

Антъни Джошуа ще влезе в мача си срещу Олександър Усик с разочарование, след като загуби бас със свой съотборник за физическо съревнование, научихме от Майкъл Бенсън.

„Ей Джей“ е заложил £10 000, че Джонатан Констант не може да направи 25 набирания с широк хват, но се оказва, че е съвсем по силите му.

Констант публикува видео на предизвикателството, за да докаже, че има повод да вземе парите на своя колега.

Междувременно тази вечер Джошуа излиза срещу Усик в мач-реванш за титлите в тежка категория от 20:00 часа в Джеда.

