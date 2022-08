„Блондинката бомбардировач“ се срещна с една от легендите на Арсенал (СНИМКИ)

Ебани Бриджис е най-горещото име в женския бокс в момента, благодарение, както на безспорния си талант на ринга, така и на изключително атрактивния си външен вид с оглед спорта, който практикува. По тази причина ни стана особено интересно, че тя попадна в една компания с легендата на Арсенал Рей Парлър.

Бившият английски национал е един от ко-водещите на спортното предаване Pub Talk, където заедно с Алан Бразил канят някои от най-интересните имена от света на спорта, за да си побъбрят на по питие.

Great to catch up with the boys @alanbrazilts and @realromfordpele today on @PubTalkMola #StayTuned



Thanks to @MHMMediaGroup for linking it up 🙏#PubTalk #RayParlour #AlanBrazil #Football #MentalHealth #Boxing #Bantz pic.twitter.com/RvClkTrIQD