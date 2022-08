Мигнахме и изпуснахме бой за историята между Али и Нова в Саудитска Арабия (ВИДЕО)

Рамла Али и Кристал Гарсия Нова пренаписаха историята на бокса в Саудитска Арабия, превръщайки се в първия мач между жени на ринга в една от държавите с най-сериозна полова дискриминация в света. Жалкото само е, че срещата продължи само 40 секунди след нокаута на доминиканката.

Али започна много по-уверено срещата и опита да наложи динамично темпо, като това се отплати след едно дясно кроше, при което Нова изгуби протектора си за зъби и реши да клекне на пода и да изчака съдията да отбори до 10.

Това е победа №7 за британката и едва втората с нокаут, докато за 22-годишната ѝ съперничка поражението е трето в 13 срещи.

Двете се боксираха в Джеда, като част от картата за реванша между Олександър Усик и Антъни Джошуа.

ONE AND DONE 💥@ramlaali with the stoppage in the first 🔥#UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/Jza2kZCSv6