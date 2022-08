Съдийски обир на битката между Хъргович и Жан

Битката между Филип Хъргович и Жалей Жан се превърна в обира на вечерта в подгряващите мачове на галавечерта между Олександър Усик и Антъни Джошуа, тъй като реферите опорочиха изхода след края на 12-те рунда.

Двама съдии дадоха 115:112 в полза на хърватина, въпреки че се стигна до нокдаун срещу него още в първия рунд, а някъде до седмия рунд трудно можем да си представим, че заслужаваше и един рунд. Третият рефер край ринга пък даде 114:113, което също бе изненадващо, но все пак бе далеч по-близо.

На няколко пъти Хъргович изпадна в ступор след тежките бомби на Жан и едва не бе свален още на два пъти в нокдаун, но някак намери сили, за да остане на крака.

В крайна сметка успехът за 30-дошиния хърватин го превръща в задължителен претендент за шампионския пояс в тежка категория на IBF.

HRGOVIC GETS IT 👀



El Animal edges out Zhang in a gruelling fight, did you agree with the scorecards?#UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/jlVilXmww0