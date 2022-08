Тайсън Фюри (сякаш) прие предизвикателство на Олександър Усик (ВИДЕО)

Тайсън Фюри не се забави много с отговора си на предизвикателството, изпратено от Олександър Усик още на ринга след защитата на титлите си в реванша срещу Антъни Джошуа. Изглежда, че „Циганския крал“ прие предизвикателството.

„Като ги гледах, и двамата бяха скапаняци. Това беше една от най-лошите битки за титла, които някога съм виждал. Отврат! Ще ги унищожа и двамата в една вечер. Скапаняци! Вади чековата книжка, защото „Циганския крал“ е тук, за да остане завинаги!“, каза в Twitter британецът, докато показваше кадри след края на снощната галавечер от Джета по телевизията.

THE GYPSY KING IS HERE TO STAY!!!@WBCBoxing @frankwarren_tv pic.twitter.com/DaDCfbQvPI