„Чайките“ оставиха „чуковете“ без отбелязан гол в трети пореден мач

Уест Хям Юнайтед инкасира трета поредна загуба и трети пореден мач без да отбележи гол във Висшата лига, отстъпвайки с 0:2 на Брайтън.

Алексис МакКалистър вкара от дузпа в 22', а Леандро Тросар оформи крайния резултат в 66'.

Мултимилионната селекция на „чуковете“ започва да изглежда притеснително с оглед факта, че в състава на Дейвид Мойс присъстват фигури от ранга на Михаил Антонио, Деклан Райс, Джаред Боуен, Томас Сучек и Джанлука Скамака.

„Чайките“ пък могат да се гордеят от работата си до момента, защото, въпреки всички продажби, тимът продължава да изглежда добре окомплектован и най-важното е, че трупа положителни резултати.

