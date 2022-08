Фиорентина се скъса да пропуска срещу намаления състав на Емполи

Емполи и Фиорентина завършиха 0:0, като това е поредният мач без голове във втория кръг от Серия А след доста по-резултатното начало на сезона.

Себастиано Луперто бе изгонен в средата на второто полувреме от състава на домакините, но това не се оказа от особена полза за „виолетовите“, тъй като те така и не успяваха да уцелят вратата. Само в два от 16-те си опита нападателите на Винченцо Италиано предизвикаха Винчецо Викарио, но това не бе достатъчно, за да бъде преодолян.

NON MOLLIAMO MAI! NON MOLLIAMO MAI!

𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 0-0 #EmpoliFiorentina

In 9 contro 11 chiudiamo senza subire reti: al Castellani tra Empoli e Fiorentina si chiude 0-0! pic.twitter.com/GQiKcafQBP