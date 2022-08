Виляреал си тръгна с пълен комплект точки от „Метрополитано“

Атлетико Мадрид инкасира загуба с 0:2 от Виляреал в дербито на втория кръг в испанската Примера Дивизион, като това се превърна в първи успех в кариерата на Унай Емери над Диего Симеоне.

Попаденията станаха дело на Йереми Пино в 73' и Жерар Морено в 98' по идентичен начин, но от двете страни на вратата на Ян Облак.

По традиция нервите отново взеха превес за „дюшекчиите“, защото Нахуен Молина реши да удари с юмрук съперников играч в добавеното време и бе пратен да се къпе малко по-рано от останалите си колеги.

При гола на Морено пък се стигна до нова разправия между играчите, защото нападателят изразяваше радостта си пред камерата зад вратата на Облак, а словенецът реши, че се търси провокация срещу агитката на гостите, което може би не бе чак толкова далеч от истината.

Ако оставим скандалите настрана, трябва задължително да отбележим едно спасяване на Херонимо Рули при 0:1, когато стражът трябваше да скача с плонж в собствената си мрежа, за да извади една невероятна топка на Матеуш Куня, оправена с глава. Повторенията показаха, че топката е може би 99% във вратата, но поради липсата на системата „ястребово око“ трябваше да се доверим на преразглеждането от ВАР, че няма гол в тази ситуация.

Виляреал така вече може да се похвали с пълен актив от точки и все още нито един допуснат гол във вратата си, докато Атлетико Мадрид не ни убеждава, че се намира в оптимална форма за началото на кампанията в Ла Лига.

#AtletiVillarreal | 0-2 ⏱ 90'+8' | FULL-TIME.



The Yellows get 3️⃣ points from their visit to the @Metropolitano after a great performance, with second-half goals from @santos_yeremy and @GerardMoreno9.



Get in there 💪! pic.twitter.com/tA4ThuieLo