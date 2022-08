Септември удължи агонията за Берое

Септември София спечели с 3:1 едно от дербитата, които по всяка вероятност ще решат битката за оцеляване в края на сезона, а именно срещу изпадналия в дълбока криза тим на Берое.

Симеон Александров откри резултата за домакините още в 8', а малко преди края на редовното време Красиан Колев удвои от наказателен удар.

Надеждата обаче бързо бе върната за „заралии“, защото Стив Траоре върна един гол в добавеното време.

След почивката Димитър Костадинов възстанови аванса от два гола за Септември, превръщайки победата в сигурна, макар дълбоко в добавеното време да се стигна до дузпа и за Берое. Абобакар Тунгара обаче стреля в ръкавиците на Димитър Шейтанов и резултатът 3:1 остана краен.

WHAT. A. ROCKET!!! 🚀🚀🚀



Goal of the season contender scored by Dimitar Kostadinov for his Septemvri Sofia side against Beroe!



Video: Diema Sport pic.twitter.com/IGy1lLnkqL