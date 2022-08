ПСЖ изравни 70-годишен голов рекорд в Лига 1

Лил и ПСЖ завършиха при резултат 1:7, с което бе изравнен един 70-годишен рекорд във френската Лига 1, касаещ попаденията за един отбор.

За пръв път от сезон 1952/53 даден тим бележи поне 5 попадения в 4 мача поредни мача от шампионата, когато това стори Реймс. Никога обаче не е имало 5 поредни подобни успеха, така че ще следим идната седмица домакинството на „парижани“ срещу Монако.

Междувременно в самата среща Килиан Мбапе заби първия си хеттрик за годината, Неймар добави два, а Лионел Меси и Ашраф Хакими вкараха по веднъж кълбото в мрежата на Лео Жардим в хода на разгрома.

Най-скъпият футболист в света също така добави нови 3 асистенции към сметката си, като дори на два пъти това бе към Мбапе, с когото се твърди, че са в обтегнати отношения.

Почетното попадение за „песовете“ дойде от Джонатан Бамба в 54', но то бе едва при 0:5, така че наистина имаше единствено стойност за статистиката.

⏹ FT at Lille: BIG WIN FOR US!#LOSCPSG 1-7 pic.twitter.com/6KnMxk8wWa