Милан открадна точка от дербито с Аталанта

Аталанта и Милан завършиха 1:1 в дербито на втория кръг от италианската Серия А след един особено наелектризиран откъм емоции и нерви мач.

Руслан Малиновский изглежда отговори на спекулации за своето бъдеще с попадението си в 29', докато Исмаел Бенасер реализира един страхотен гол от дистанция с помощта на гредата в 68'.

