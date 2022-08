Рома даде свидна жертва за поредния успех с 1:0

Рома триумфира с 1:0 в предпоследния мач от втория кръг на Серия А срещу Кремонезе, но не и без да даде свидна жертва.

Николо Дзаниоло се контузи в края на първото полувреме, когато след сблъсък с Лука Лочошвили се озова на земята в агония, държейки се за лявото рамо. Той бе изнесен на носилка с опасения за счупена ключица, но тепърва предстои да бъде прегледан в болница, за да се прецени състоянието му.

🏟️ 𝟲𝟬,𝟴𝟱𝟵



