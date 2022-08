Уайлдър се предложи на Усик, а Фюри го прати на „опашката на загубеняците“

Дионтей Уайлдър реши да се възползва от недомлъвките на Тайсън Фюри по повод предизвикателството на Олександър Усик за мач за безспорната шампионска титла, но намеренията му бързо бяха попарения от самия „Крал на циганите“.

„Ще се бия с всички. Бъдещето е светло. Кралят се завърна. Вълнението се губи, ако аз не участвам. Завръщам се по настояване на хората“, каза „Бронзовия бомбандировач“ в подкаста на спортния журналист Ели Секбак.

Майкъл Бенсън междувременно реши да сподели новината в профила си в Instagram, а това бързо стигна до очите на Фюри, който остави два цветущи коментара.

„Кажи на този глупак, да се нареди на опашката с останалите загубеняци. Да не забравя, че последният път, в който го видяхме, трябваше да го изстържат от ринга във Вегас“, написа британецът под публикацията.

Tyson Fury reacts to Deontay Wilder saying he wants to fight Oleksandr Usyk… pic.twitter.com/qkVD19XbHM