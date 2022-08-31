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Спортът по ТВ в сряда (31 август)

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Спортът по ТВ в сряда (31 август)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (31 август) - 1
Снимка: fakti.bg
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

15.30 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 11 Евроспорт 1
17.30 Тенис: Открито първенство на САЩ, първи кръг Евроспорт 2
19.00 Тенис: Открито първенство на САЩ, втори кръг Евроспорт 1
19.30 "Емполи" - "Верона" МАХ Спорт 2
19.30 "Сампдория" - "Лацио" МАХ Спорт 3
19.30 "Удинезе" - "Фиорентина" Ринг
20.00 "Лион" - "Оксер" Диема спорт 2
21.30 "Арсенал" - "Астън Вила" Диема спорт 3
21.30 "Манчестър Сити" - "Нотингам" Нова спорт
21.45 "Наполи" - "Лече" МАХ Спорт 3
21.45 "Ювентус" - "Специя" Ринг
21.45 "Уест Хем" - "Тотнъм" Диема спорт
22.00 "Ливърпул" - "Нюкасъл" Диема спорт 2
22.15 Волейбол, Италия - Китай МАХ Спорт 1
01.15 "Индепендиенте дел Вале" - "Мелгар" МАХ Спорт 4
02.35 "Торонто" - "ЛА Галакси" МАХ Спорт 2
02.35 "Ню Инглънд" - "Чикаго" МАХ Спорт 3
03.30 "Велес" - "Фламенго" МАХ Спорт 4


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