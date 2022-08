ПСЖ взе испански национал от Наполи на половин цена

Пари Сент Жермен официално обяви трансфера на испанския национал Фабиан Руиз от отбора на Наполи срещу €23 млн. Причината за ниската цена е, че „партенопеите“ имаха договор с него само до края на сезон 2022/23.

26-годишният централен полузащитник ще прекара следващите 5 сезона в Париж, където ще се надява да сформира партньорство с Марко Верати.

Руиз бе спряган дълго за трансфери в Ювентус, Манчестър Юнайтед и Челси, но в крайна сметка избра да продължи кариерата си в Лига 1.

Paris Saint-Germain are delighted to announce the signing of Fabian Ruiz on a five-year deal, tying the Spain international midfielder to the Parisian club until 30 June 2027. ⬇️❤️💙https://t.co/mLazIVlZYB