Бранител стана чужденец №130 с гол за ЦСКА

Нидерландският ляв бек Бради де Нойер донесе успеха на ЦСКА с 2:1 над гостите от Бистрица с феноменален гол от далечно разстояние. Това беше негово дебютно попадение за "армейците".

Така той стана чужденец №130 с гол за отбора, сочи статистика на ТОПСПОРТ.

Лидер в тази класация е Али Соу с 46 гола. Топ 3 допълват Тиаго Родригес с 34 и Жорди Кайседо с 32 гола.

Ето чужденците с едно попадение за ЦСКА: Филипе да Коща, Хамза Чатакович, Яник-Сони Вилдсхут, Кристиан Тибони, Лазар Туфегджич, Луис Соарес Платини, Мичо Враниеш, Никола Вуядинович, Рафаел Перес, Роберт Петров, Саша Ковачевич, Серж Нюаджи, Томи Юрич, Зе Руй, Ели Маркес, Еденилсон Бергонси, Джаксън Менди, Денис Давидов, Даниел Моралес, Давид Силва, Игнасио Лопес, Гардар Гунлаусон, Вив Соломон-Отабор, Бруно Морейра, Бради де Нойер, Беноа Кое, Александър Барт, Абдеррахман Кабус.