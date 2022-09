Милан взе поредния си млад и неизвестен талант

Милан продължи пестеливата си трансферна политика, като тази вечер взе поредното си ново попълнение през това лято в лицето на 19-годишния Астер Вранкс.

Белгиецът пристига от Волфсбург под наем срещу €2 млн. с опция за постоянен трансфер в размер на още €11 млн.

Франкс има едва 76 мача на професионално ниво, като през голяма част от тези срещи влиза от резервната скамейка.

Изглежда „росонерите“ искат да имат резервна опция на Сандро Тонали, който се оказа без сериозна алтернатива в тима.

