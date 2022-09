Манчестър Юнайтед с нов минимален успех преди дербито с Арсенал

Манчестър Юнайтед спечели гостуването си на Лестър Сити с 0:1, като това е трета поредна победа за тима след кошмарното начало на сезона.

Единственият гол стана дело на Джейсън Санчо в 23', а в остатъка от срещата „червените дяволи“ заиграха на контраатака и едва не си изпатиха от това, защото Джеймс Мадисън стреля в гредата след пряк-свободен удар през втората част.

Defeat on Filbert Way. #LEIMUN pic.twitter.com/q83w01AbL6

„Лисиците“ на свой ред показаха, че ще имат нужда от адаптация след множеството кадрови промени през лятото, но най-големият проблем е, че Джейми Варди вече сякаш е прекалено възрастен, за да води атаката на отбора.

Манчестър Юнайтед така вече гледа малко по-смело към дербито срещу Арсенал през уикенда, макар „артилеристите“ да са с 5 от 5 спечелени мача до момента.

Three points in the bag 💪#MUFC || #LEIMUN