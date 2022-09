Тотнъм с труден успех в „Лондонското дерби“

Тотнъм спечели „Лондонското дерби“ срещу Фулъм с 2:1, като за пореден път „котиджърс“ затрудниха сериозно един от фаворитите във Висшата лига.

Пиер-Емил Хойберг вкара първия гол в 40', а в 75' Хари Кейн удвои с поредното си попадение.

Александър Митрович върна гостите в мача с красиво изпълнение в 83', за да продължи да изумява с представите си в елита на Англия.

