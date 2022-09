Бивш защитник на Манчестър Юнайтед изрита съперник в главата (ВИДЕО)

Бившият централен бранител на Манчестър Юнайтед - Маркос Рохо, бе изгонен с директен червен картон по време на дербито между Бока Хуниорс и Ривър Плейт, след като изрита съперник в главата, научихме от Paramount+.

Аржентинецът реши да атакува една висока спорна топка с крак, вместо да се бори за нея с глава срещу Николас Де Ла Круз. В резултат Рохо нацели болезнено противника си и си заслужи справедливо изгонване в последните минути на срещата.

Бока все пак триумфира с 1:0, благодарение на попадението на Дарио Бенедето в 65'.

