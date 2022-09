Икер Касияс избра своите топ 5 вратари в световния футбол (ВИДЕО)

Икер Касияс без съмнение е един от най-великите вратари в историята, което го превръща в известен експерт по темата с класациите на този пост.

За изданието 433 той разкрива своите топ 5 в момента в световния футбол, като изненадващо игнорира бразилеца Алисон от Ливърпул.

На пето място бившият страж на Реал Мадрид постави Мануел Нойер от Байерн Мюнхен.

Пред него той постави друг германец в лицето на Марк-Андре тер Стеген от Барселона.

Трети пък е Ян Облак от Атлетико Мадрид и словенския национален отбор.

Своеобразен бронзов медал шокиращо получава Едерсон Мораеш от Манчестър Сити, но ето, че Икер го цени високо.

И най-добрият сред най-добрите, според легендата, е Тибо Куртоа от Реал Мадрид. Белгиецът бе избран и за №1 от УЕФА за изминалия сезон, тъй като имаше не по-малка заслуга от Карим Бензема за триумфа в Шампионската лига и Примера Дивизион.

Do you agree with @IkerCasillas and his top 5 goalies list? 🧤 pic.twitter.com/Tp4o0CPScG