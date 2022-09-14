Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ето кой ще свири дербито между Левски и ЦСКА

4680

Ето кой ще свири дербито между Левски и ЦСКА

  • левски-
  • цска-
  • дерби-
  • вечно дерби-
  • съдия-
  • драгомир драганов

Прави впечатление, че Георги Кабаков ще свири двубоя на дъното на таблицата в efbet Лига между Ботев Враца и Хебър

Ето кой ще свири дербито между Левски и ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Съдийската комисия към БФС обяви, че Драгомир Драганов ще е главен съдия на дербито между Левски и ЦСКА.

Дербито ще е в неделният ден, като Драганов ще има тежката задача да охлади страстите. Прави впечатление, че Георги Кабаков ще свири двубоя на дъното на таблицата в efbet Лига между Ботев Враца и Хебър.

Ето всички съдийски назначения:

16 септември 2022 г., петък, 15:00 ч.
Спартак 1918 - ПФК Ботев АД
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Георги Крумов Виделов

16 септември 2022 г., петък, 17:15 ч.
Хебър 1918 - ПФК Ботев Враца
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Стоян Маринов Алексиев

16 септември 2022 г., петък, 19:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Септември Сф
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Николай Тодоров Петров

17 септември 2022 г., събота, 15:15 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - ФК Локомотив 1929
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Валентин Желев Добрев

17 септември 2022 г., събота, 17:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Черно море
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Владимир Ангелов Велев
СН: Стоян Христов Денев

17 септември 2022 г., събота, 19:45 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Атанас Петров Бозев

18 септември 2022 г., неделя, 16:45 ч.
ПФК Левски - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Радан Василев Мирянов

18 септември 2022 г., неделя, 19:45 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Красимир Владимиров Миланов
СН: Кольо Димитров Данев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове