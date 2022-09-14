Ето кой ще свири дербито между Левски и ЦСКА

Съдийската комисия към БФС обяви, че Драгомир Драганов ще е главен съдия на дербито между Левски и ЦСКА.

Дербито ще е в неделният ден, като Драганов ще има тежката задача да охлади страстите. Прави впечатление, че Георги Кабаков ще свири двубоя на дъното на таблицата в efbet Лига между Ботев Враца и Хебър.

Ето всички съдийски назначения:

16 септември 2022 г., петък, 15:00 ч.

Спартак 1918 - ПФК Ботев АД

ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Георги Крумов Виделов



16 септември 2022 г., петък, 17:15 ч.

Хебър 1918 - ПФК Ботев Враца

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Стоян Маринов Алексиев



16 септември 2022 г., петък, 19:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Септември Сф

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Николай Тодоров Петров



17 септември 2022 г., събота, 15:15 ч.

Футболен Клуб Пирин АД - ФК Локомотив 1929

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Валентин Желев Добрев



17 септември 2022 г., събота, 17:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Черно море

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Владимир Ангелов Велев

СН: Стоян Христов Денев



17 септември 2022 г., събота, 19:45 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Атанас Петров Бозев



18 септември 2022 г., неделя, 16:45 ч.

ПФК Левски - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Радан Василев Мирянов



18 септември 2022 г., неделя, 19:45 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Красимир Владимиров Миланов

СН: Кольо Димитров Данев



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.