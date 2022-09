Холанд отново бележи за поредния успех на Манчестър Сити

Ерлинг Холанд вкара своя 11 гол във Висшата лига след само 8 изиграни мача, като този път той бе един от голмайсторите при успеха с 0:3 на Манчестър Сити над Уувърхамптън Уондърърс.

Джак Грийлиш откри още в първите секунди на срещата, озовавайки се на върха на центриране от Кевин де Бройне.

Белгийският плеймейкър направи абсолютно същото упражнение през втората част, за да подаде на Фил Фоудън и младокът да оформи крайното 0:3

За изпълнението на Холанд пък помогна Бернардо Силва в 16'.

Интригата обаче приключи в 33', когато Нейтън Колинс реши да направи опит за убийство, забивайки изпънат крак с бутоните напред в тялото на Грийлиш. Защитникът дори имаше наглостта да оспорва решението, че не е видял съперника, но всяко едно от показаните повторения ни убеди, че съдията има всички основания, за да го прати под душовете, независимо че това костваше интригата.

Манчестър Сити се изкачва за пръв път през сезона на чело в таблицата, тъй като Арсенал отстъпи с 3:1 на Манчестър Юнайтед преди две седмици, а „артилеристите“ играят в неделя срещу Брентфорд.

