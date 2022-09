Тежък удар за Барселона!

Халфът Френки де Йонг и нападателят Мемфис Депай са с контузии, съобщиха от Барселона.

Двамата футболисти на испанския гранд са получили травмите по време на лагера националния отбор на Нидерландия, участващ в Лигата на нациите. Де Йонг и Депай имат различни мускулни проблеми, като все още не е известно колко дълго ще бъде отсъствието им от терена.

От Барселона обявиха, че защитникът Роналд Араухо ще бъде опериран. Уругваецът също е контузен в националния отбор на своята родина и може да пропусне Мондиал 2022 в Катар през зимата.

❗️ MEDICAL NEWS @DeJongFrenkie21 has an elongation of the semitendinosus muscle in his left thigh. @Memphis has an injury to the biceps femoris muscle in his left thigh.



