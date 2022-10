Стряскащ инцидент помрачи тренировките за Гран при на Сингапур във Формула 1. Болидът на Пиер Гасли избухна в пламъци, а френският пилот на Алфа Таури успя бързо да се измъкне от кокпита, докато механиците край болида опитваха да угасят пламъците.

Въпреки инцидента 26-годишният французин Гасли отново се появи на пистата и завърши втората тренировъчна сесия, но експертите изразиха загриженост за безопасността на колата му преди квалификацията, която е днес от 16:00 часа.

От Алфа Таури обявиха, че пожарът е възникнал заради неизправност на горивната система.

Стартът в Сингапур утре е първият шанс на Макс Верстапен (Red Bull) да подпечата втората си световна титла. Той има аванс от 116 точки пред Шарл Льоклер (Ferrari), 125 пред Серхио Перес (Red Bull) и 132 пред Джордж Ръсел (Mercedes).

A fiery moment for Pierre Gasly in the pit lane during FP2



The Frenchman escaped the cockpit and injury after his AlphaTauri car suddenly caught fire before the flames were extinguished #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/Iqzg4TPO1S