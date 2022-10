Везенков и компания сразиха Барселона на старта на Евролигата

Олимпиакос постигна успех с 70:80 срещу Барселона в първи мач от тазгодишното издание на Евролигата, като за пореден път Александър Везенков демонстрира таланта си на терена.

Българинът отбеляза 20 точки за гръцкия гранд, превръщайки се в най-резултатния играч в залата.

Янулис Ларендзакис също имаше основна роля за триумфа на „елините“, след като се отчете с 4 тройки в решителните етапи от срещата.

Statement: 𝐌𝐚𝐝𝐞 ✅@olympiacosbc win on the road in Round One vs @FCBbasket pic.twitter.com/TxyLHRHLDF