Челси постигна най-убедителния си успех от старта на сезона във Висшата лига

Челси триумфира с 3:0 над Уувърхамптън, като това се превърна в най-убедителния успех за „лондончани“ от старта на сезона във Висшата лига и втори такъв поред след победата над Милан в Шампионската лига през седмицата.

Кай Хаверц, Кристиян Пулишич и Армандо Броя отбелязаха попадения, като това за албанецът бе първото в кариерата му за „сините от Стамфорд Бридж“.

