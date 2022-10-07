Спортът по ТВ в понеделник (10 октомври)

12.00 Тенис, турнир във Флоренция МАХ Спорт 1
13.30 Волейбол, Китай - Балгия (жени) МАХ Спорт 3
14.00 Тенис, турнир в Хихон МАХ Спорт 2
16.00 "Спартак" - "Локомотив" (Пд) Диема спорт
16.00 "Удинезе" - "Аталанта" МАХ Спорт 3
17.00 Волейбол, световно първенство (жени) МАХ Спорт 3
19.00 "Лудогорец" - ЦСКА Диема спорт
19.00 Баскетбол, ЦСКА - "Спартак" (Пл) МАХ Спорт 2
20.30 Тенис, турнир във Флоренция МАХ Спорт 1
21.45 "Фиорентина" - "Лацио" МАХ Спорт 3
21.45 "Уигън" - "Блекбърн" Нова спорт
22.00 "Елче" - "Майорка" МАХ Спорт 4
22.00 "Нотингам" - "Астън Вила" Диема спорт 2
22.00 "Ейбар" - "Мирандес" МАХ Спорт 2
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА