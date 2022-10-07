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Спортът по ТВ в понеделник (10 октомври)

2050

Спортът по ТВ в понеделник (10 октомври)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (10 октомври) - 1
Снимка: fakti.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.00 Тенис, турнир във Флоренция МАХ Спорт 1
13.30 Волейбол, Китай - Балгия (жени) МАХ Спорт 3
14.00 Тенис, турнир в Хихон МАХ Спорт 2
16.00 "Спартак" - "Локомотив" (Пд) Диема спорт
16.00 "Удинезе" - "Аталанта" МАХ Спорт 3
17.00 Волейбол, световно първенство (жени) МАХ Спорт 3
19.00 "Лудогорец" - ЦСКА Диема спорт
19.00 Баскетбол, ЦСКА - "Спартак" (Пл) МАХ Спорт 2
20.30 Тенис, турнир във Флоренция МАХ Спорт 1
21.45 "Фиорентина" - "Лацио" МАХ Спорт 3
21.45 "Уигън" - "Блекбърн" Нова спорт
22.00 "Елче" - "Майорка" МАХ Спорт 4
22.00 "Нотингам" - "Астън Вила" Диема спорт 2
22.00 "Ейбар" - "Мирандес" МАХ Спорт 2


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