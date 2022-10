Футболна симфония на „Ноу Камп“ в най-добрия мач от групите на Шампионската лига до момента

Барселона и Интер ни предложиха най-красивия мач от груповата фаза в тазгодишното издание на Шампионската лига, завършвайки 3:3 на „Ноу Камп“.

Осман Дембеле материализира предимството на домакините през първата част с попадението си в 40', но вторите 45 минути бяха истинска футболна симфония за очите.

Николо Барела възстанови равенството скоро след почивката, а Лаутаро Мартинез донесе пълен обрат за „нерадзурите“ с фамозно изпълнение с левия крак, ударило и двете гради преди кълбото да влети в мрежата.

Часът на Роберт Левандовски удари в последните десетина минути, тъй като полякът демонстрира голмайсторския си инстинкт в наказателното поле на два пъти. Първият бе за 2:2 в 82', когато стреля и с рикошет изравни, а вторият отново бе, за да възстанови паритета, но за 3:3, вкарвайки с глава с клинична точност след центриране на Ерик Гарсия.

Преди това пък Робин Госен се възползва от подканящо подаване зад гърба на отбраната от Лаутаро и с мощен удар с левия си крак не остави шансове на Марк Андре тер Стеген.

Дембеле пък бе пощаден при една ситуация на тъча, когато изрита в подбедрицата Матео Дармиан, но за наказание получи само жълт картон.

Не такъв бе късметът на Симоне Индзаги, който настояваше срещата да приключи на секундата след 6-те добавени минути. Той си изпроси два поредни жълти картона за реакцията си и така се лиши от възможността да води Интер в домакинството срещу Виктория Пилзен след две седмици.

Този резултат означава, че Интер е фаворит за второто място, защото остава с 3 точки преднина пред Барселона, докато Байерн Мюнхен официално си гарантира класирането във фазата на елиминациите.

