Байерн се класира за елиминациите след само 4 кръга - 16-годишен пише история

Виктория Пилзен отстъпи с 2:4 на Байерн Мюнхен, за да видим как германците си подсигуряват мястото във фазата на елиминациите в Шампионската лига, въпреки присъствието в групата още на Барселона и Интер.

Интригата се изгуби в рамките на първото полувреме, защото Садио Мане, Томас Мюлер и Леон Горецка на два пъти натрупаха аванс от четири гола за гостите. Лошата новина все пак е, че Мюлер се контузи и бе заменен от Матис Тел.

Пол Ванер по-късно също влезе от скамейката, за да се превърне в най-младия футболист с мач в цялата история на Шампионската лига. Момчето тази вечер бе точно на 16 години 293 дни, когато замени Дайот Упамекано в средата на втората част.

Чешкият тим междувременно зарадва своите фенове с два гола, станали дело на Адам Вълканова и Ян Климент.

Байерн вече има 12 точки и със сигурност ще завърши на едно от първите две места в Група C, защото в другата среща Барселона и Интер не се победиха в зрелищно равенство.

