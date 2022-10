Бетис остави спора за второто място между Рома и Лудогорец

Реал Бетис записа равенство 1:1 срещу Рома в поредния кръг от групите на Лига Европа и така си гарантира продължаването в следващата фаза на турнира.

Серхио Каналес откри за испанците през първата част, а Андреа Белоти възстанови паритета след почивката, като това бяха и две от редките чисти голови положения пред всяка от двете врати.

Интригата в Група C сега е изцяло между Лудогорец и Рома, като българският шампион тази вечер трябва да направи всичко възможно, за да победи ХИК в Разград, ако иска да стъпи с единия крак във фазата на елиминациите.

The final whistle goes...



Andrea Belotti's second half equaliser means we come away from the contest with a point.

