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Спортът по ТВ в понеделник (17 октомври)

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Спортът по ТВ в понеделник (17 октомври)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (17 октомври) - 1
Снимка: fakti.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

10.15 Колоездене: Обиколка на Лангкави, седми етап, мъже Евроспорт 1
12.00 Тенис, турнир в Неапол МАХ Спорт 3
14.00 Тенис, турнир в Стокхолм МАХ Спорт 2
14.45 Снукър: "Северна Ирландия оупън", втори кръг Евроспорт 1
16.30 Тенис, турнир в Антверпен МАХ Спорт 1
17.30 "Локомотив" (Пд) - "Славия" Диема спорт
19.00 Баскетбол, "Спартак" (Пл) - "Левски" МАХ Спорт 2
20.00 "Берое" - "Лудогорец" Диема спорт
20.45 Снукър: "Северна Ирландия оупън", втори кръг Евроспорт 1
21.30 Церемония за "Златната топка" Ринг
21.45 "Лече" - "Фиорентина" МАХ Спорт 3
22.00 "Виляреал" - "Осасуна" МАХ Спорт 4
22.00 "Спортинг" (Хихон) - "Ейбар" МАХ Спорт 2
22.00 "Чарлтън" - "Портсмут" Нова спорт
03.30 НХЛ, "НЙ Айлендърс" - "Флорида" МАХ Спорт 2


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