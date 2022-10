Ислам Махачев нанесе първа загуба от 5 г. на Чарлс Оливейра ВИДЕО

Протежето на Хабиб Нурмагомедов със сигурност повече няма да бъде наричан така от никой фен на смесените бойни изкуства. Ислам Махачев си заслужи собствена страница в историята на ММА и UFC, нанасяйки първата загуба от пет години на бившия шампион в лека категория Чарлс Оливейра.

Махачев заключи съперника си в триъгълник с ръце, след като го прати в нокдаун с контриращо дясно кроше, а бразилецът потупа и се предаде. Така най-атрактивната и най-конкурентна категория в UFC има своя нов крал, понесен на ръце от все още считания за най-велик в историята ѝ – Хабиб, предава sportal.bg.

По ирония на съдбата фенове и специалисти започваха да подготвят Оливейра за задминаване на Нурмагомедов в пантеона на великаните, стига да се беше справил с Махачев. С успеха си обаче перспективният руснак не само сложи край на тези дебати, а и доказа, че е достоен за собствен поход към величие в UFC.

Махачев започна с добра комбинация ляво-дясно кроше, а Оливейра контрира с тейкдаун. Руснакът си заслужи позиция над опонента си на земята, но трябваше да се предпазва от опасен триъгълник с крака.

Претендентът прекара известно време в пълен гард, но без да нарани бившия шампион, а при 3 минути оставащи до края двамата подновиха двубоя в стойка. Махачев обаче бързо направи хвърляне и отново прати бразилеца по гръб, а вече и му бе разкървавил дясната вежда.

Протежето на Хабиб натискаше по лицето бившия шампион с левия си лакът и продължаваше да трупа минути в контрол. Той не нанасяше кой знае колко поражения, но поддържаше активност. 10-ина секунди преди края Оливейра успя да пласира кик от легнала позиция, но той нямаше да убеди някой съдия, че рундът е за него.

“Граплинг в стойка” си спретнаха двамата в първата минута и половина на втория рунд, като шампионът вече беше в доста по-солидно положение. Точно на 2-ата изминала минута обаче Махачев с контриращо дясно кроше нарани лявото око на бразилеца. Започнаха сериозни размени, при които Оливейра направи атрактивно летящо предно коляно, но бе засрещнат с ново кроше.



ISLAM MAKHACHEV IS THE UNDISPUTED LW CHAMPION OF THE WORLD! 🏆



