Късен гол донесе успех на Вердер Бремен (ВИДЕО)

Вердер Бремен постигна ценен, но и труден успех с 1:0 над Херта Берлин в първия мач от 12 кръг в елитната Бундеслига.

Никлас Фюлкруг се озова на върха на една изсипана топка в наказателното поле в 85', за да демонстрира страхотната си игра с глава и така да донесе трите точки на своя тим.

Илия Груев междувременно игра почти до самия край на мача, макар голът да падна в секундите след излизането му от терена.

We fall to a late defeat in Bremen 😔



FT | #SVWBSC 1-0 pic.twitter.com/lGXJjHaHYQ