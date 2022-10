Тайсън Фюри напсува журналист по време на живо предаване (ВИДЕО)

Тайсън Фюри за пореден път излезе извън релси, като този път шампионът на WBC напсува журналист по време на живо предаване.

„Циганския крал“ даваше интервю за стриймъра Брайън Дейвис, за да коментират предстоящия му мач срещу Дерек Чисора, а един коментар по адрес на „Войната“ накара Фюри да го обиди.

Дейвис изтъкна, че Чисора е считан от широката боксова общественост за човек, който отдавна е в зенита на кариерата си и дори е опасно за него да се боксира срещу елитни бойци от ранга на шампиона.

Тайсън на свой ред заяви, че няма да търпи подобни обиди към следващия си противник от медиите и призова събеседникът му да се насочи към гениталиите му по възможно най-нецензурния начин.

Тайсън Фюри все по-често става обект на критики за политическите игри, които започна да води на и извън боксовия ринг. Почитателите на спорта недвусмислено заявяват, че искат да го видят в мач срещу Антъни Джошуа или Олександър Усик, но „Циганския крал“ се постара да отблъсне и двамата с нечуваните си условия.

В крайна сметка Чисора, както обикновено, показа, че е готов да приеме всяка хвърлена ръкавица към себе си и двамата ще се боксират в началото на декември в Лондон.

Tyson Fury storms off the True Geordie podcast after he was questioned for his upcoming fight with Dereck Chisora… pic.twitter.com/ezK627N7bi