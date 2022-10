За пръв път от 10 години насам Милан подновява договора на своя старши-треньор

Милан официално поднови договора на своя старши-треньор - Стефано Пиоли, до 2025 г., научихме от официалния сайт на клуба.

Това се случва за пръв път от 10 години насам, когато Масимилиано Алегри получи удължаване на контракта след триумфа за Суперкупата на Италия през 2011 г.

Междувременно се изредиха 8 други наставници, които се пробваха на кормилото на италианския гранд, но единствено Винченцо Монтела успя да допринесе с нещо реално, като изведе „росонерите“ до още една Суперкупа.

Мауро Тасоти, Кларанс Зеедорф и Филипо Индзаги пък са единствените в този период, които не бяха уволнени, а изпълниха ангажиментите си или решиха сами да напуснат отбора.

Стефано Пиоли кара своята четвърта година на „Сан Сиро“, като в този период върна „Скудетото“ в клуба и записа над 150 мача начело.

