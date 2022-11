Милан демонстрира класа, за да се завърне отново сред най-добрите 16 в Европа

Милан разби с 4:0 Ред Бул Залцбург, за да демонстрира, че отново е един от най-добрите отбори в Европа, както бе преди толкова много години.

Оливие Жиру вкара на два пъти, а Раде Крунич и Жуниор Месияс се разписаха по веднъж във вратата на Филип Кьон, за да подчертаят разликата в класите между двата тима.

Brilliant displays from every one of our boys tonight! 👏👏👏 #ACMSAL #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/vmwu6QpQyX

„Росонерите“ имаха отчайваща нужда от едно подобно представяне, за да може да си гарантират мястото на 1/8-финалите в Шампионската лига, макар и равенството да им вършеше работа.

„Биковете“ междувременно ще трябва да се задоволят с участие в Лига Европа през пролетта.

Thanks for your support during this Champions League campaign, we'll be back soon! 💘 pic.twitter.com/zmw89luZkN