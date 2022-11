Лемос нокаутира Родригес в третия рунд на UFC Fight Nigh (ВИДЕО)

Аманда Лемос нокаутира Марина Родригес в Лас Вегас. Двете състезателки оглавиха събитието UFC Fight Night 214. Битката им беше в категория сламка.



Срещата им започна да бавни обороти. Двете не си даваха зор в първия рунд. Разменените попадения бяха малко и нямаше почти нищо интересно.

В края на рунда Лемос опита събаряне, но завърши под Родригес, която ѝ вкара граунд енд паунд. Във втория рунд Лемос пренесе битката на земята и опита да удуши Родригес, но малко не ѝ стигна. Аманда доминира в този рунд, в който записа към 3 минути контрол на земята, предава mma.bg.



В третия рунд Лемос започна агресивно. Тежък десен от страна на Лемос препарира Родригес. Марина не реагира адекватно след този удар и не се защитаваше. Лемос натисна с крошета и принуди рефера да се намеси и да спре боя.

Аманда спечели с нокаут в първата минута на третия рунд. Това е втора поредна победа за нея през тази година. Тя си пожела шанс за титлата. Родригес от своя страна се разделя със серия от 4 поредни победи.



Amanda Lemos was FIRED UP for that finish 🔥 #UFCVegas64 pic.twitter.com/q3h31wBiZr