Главният изпълнителен директор на Милан напусна клуба (ВИДЕО)

Главният изпълнителен директор на Милан - Иван Газидис, официално обяви, че напуска поста си със съобщение през страницата на клуба в Twitter.

Южноафриканецът прекара 4 години на „Сан Сиро“ и за този период изигра ключова роля в оздравяването на финансите на тима, за да може днес новото ръководство да стъпи върху добри основи.

58-годишният специалист бе част от основателите на MLS в САЩ в края на миналия век, а впоследствие имаше ключови административни роли в Мексиканската футболна федерация, организацията на Голд Къп и директорски пост в Арсенал.

🗣️ "From now on, I will watch #ACMilan play as a passionate fan, as one of you, forever!"

Watch Ivan Gazidis' farewell message



🗣️ "D'ora in poi guarderò giocare il Milan come un tifoso innamorato, come uno di voi, per sempre"

Il messaggio di Ivan Gazidis a tutti i Rossoneri pic.twitter.com/WygdpK9YgY