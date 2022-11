Пике разясни защо прекрати кариерата си и разкри, че е щял да го направи и по-рано

Оттеглялият се преди дни от футбола защитник на Барселона Жерард Пике говори пред популярния в Испания стриймър Ибай Янос, като една от темите беше именно неговото отказване. 35-годишният играч разясни защо прекрати кариерата си още през ноември и призна, че е щял да го направи и по-рано през сезона.

“Има много причини, за които човек си мисли в течение на сезона. Всичко започна с една моя среща с Чави, в която той ми каза, че ще ми бъде трудно. Аз обаче исках да се пробвам, защото миналият ми сезон беше добър. Въпреки това усещанията ми от началото на кампанията не бяха най-добрите и видях, че паузата е добра възможност, за да взема решение. Винаги съм казвал, че когато не се чувствам полезен, ще спра. Фактът, че имаше контузии на моята позиция, отложи това, защото щях да се оттегля още по-рано. Не играх срещу Елче и Валядолид и затова не се чувствах на мястото си. Не ми беше комфортно. Бях на косъм след един от тези мачове да вляза в съблекалнята и да кажа: “Край!” Не заради болки. Аз се доверявам на усещанията ми, а не се чувствах на мястото си. В крайна сметка не го направих. Започнаха да идват контузиите и реших, че не можех да оставя отбора в такъв момент. Затова си поставих паузата за Мондиала като краен срок.

Сутринта на гостуването ни в Пилзен съобщих на Жоан Лапорта, че се оттеглям. Преди си мислех, че ще бъда тъжен, когато се откажа, но всъщност съм радостен. Поглеждам назад и виждам, че бях щастлив и привилегирован. Не можех да искам нещо повече. Преживях това да представям клуба на моя живот, печелейки много трофеи, и си прекарах супер. Надявам се, че ще продължа да живея по този начин. Аз имах възможността да бъда привилегирован. Всяка сутрин се будя и си казвам, че съм привилегирован. Има хора, които живеят доста зле. Някои гледат съседа си и се дразнят, че той има повече. Разбира се, че ме е яд, когато Мадрид печелят, но аз живея щастливо.

Никога не съм обмислял да напусна, защото моят отбор беше Барса. Ако още на 28 години ми бяха казали, че Барса няма да ми удължи договора, нямаше да отида никъде другаде и щях да се оттегля. Веднъж вече си бях тръгнал, когато отидох в Манчестър Юнайтед и Сарагоса. Когато се завърнах от Юнайтед на 21 години, Ювентус ми предлагаше повече, но аз предпочетох Барселона. Тогава си казах: “Колкото и да продължи, когато дойде времето за край, всичко ще приключи.” На 17 години Юнайтед ми даваше много повече, а аз казах на Барса: “Бих останал дори за 1/3 от тази сума”. Но се почувствах недооценен от клуба и затова си тръгнах. Никога, никога, никога няма да кажа, че не бих играл в Андора (неговия клуб в Ла Лига 2 - б.р.), защото никога не казвам “никога”. Но ще кажа, че на 99% няма да отида там”, сподели Пике.

